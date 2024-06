TestQuality est un outil moderne de gestion des tests conçu par des experts en développement et en assurance qualité, renforçant les approches de test telles que Shift-Left, BDD, TDD/ATDD et les tests continus. Il est rapide, convivial, robuste et s'intègre parfaitement à Jira, GitHub, Selenium, Jenkins, etc. TestQuality offre : - Plateforme de gestion de tests basée sur le Web pour des tests logiciels efficaces - Intégration transparente avec les outils de suivi des problèmes et des exigences, les systèmes CI/CD et les plateformes d'automatisation des tests, notamment GitHub, Jira, Jenkins et Selenium - Création simplifiée de cas de test et gestion des exécutions de tests - Coordination rationalisée de l'ensemble du processus de test - Tableaux de bord et rapports d'activité pour une gestion et un suivi faciles des tests, des jalons et des projets - Listes de tâches, filtres et notifications par e-mail sur mesure pour des informations en temps réel et une productivité accrue

Site Web : testquality.com

