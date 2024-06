Testomat.io est un système de gestion de tests de nouvelle génération initialement destiné aux tests automatisés. Il s'agit d'une solution puissante pour synchroniser vos tests automatisés et manuels en un seul endroit et collaborer efficacement avec l'équipe. Il rend les activités de test complètement visibles et transparentes pour tous les coéquipiers Dev, PM, BA. Il s'est concentré sur de nombreuses approches de test Shift-Left avec une intégration approfondie aux tests automatisés et au CI\CD. L'interface utilisateur intuitive facilite la création de cas de test, l'organisation de plans de test, la gestion des exécutions de tests et la coordination de processus de tests continus agiles. L'intégration native et prête à l'emploi de l'automatisation des tests permet d'importer très rapidement vos tests dans un système de gestion de tests. Les capacités intégrées de documentation dynamique et de collaboration offrent une visibilité transparente à tout le monde en 1 clic. Suivez facilement l'état et la couverture des tests et établissez les instructions correctes en consultant les rapports d'analyse avancés. Testomat.io prend en charge les cas de tests classiques et les scénarios BDD (Behavior-driven development) / Gherkin. Aperçu rapide et principales fonctionnalités : - Intégrations avec les frameworks de tests automatisés js modernes - Branchement et gestion des versions pour les cas de test comme git - Prise en charge avancée de BDD avec base de données d'étapes et auto-complétion - Intégrations CI\CD avancées prêtes à l'emploi (GitHub, GitLab, Bamboo, Jenkins) - Rapports et analyses en temps réel, y compris les tests irréguliers, les notifications par e-mail et par messagerie instantanée - Documentation vivante et outils de collaboration générés automatiquement - Intégrations natives Jira, Confluence - Importateurs d'autres TMS avec la possibilité de convertir les tests au format BDD et bien d'autres. .. Créez un espace puissant et collaboratif sans aucune barrière. Bénéficiez d’une gestion des tests avec des intégrations transparentes d’automatisation des tests. Commencez dès aujourd’hui avec le système de gestion de tests testomat.io.

Site Web : testomat.io

