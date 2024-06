Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Testkube est une plateforme d'orchestration de tests qui fournit une interface unique pour tous vos outils de test et définitions de tests, le déclenchement, la mise à l'échelle et la création de rapports. Il en résulte une qualité de fabrication supérieure, des coûts réduits et une mise sur le marché plus rapide. Testkube est destiné aux moyennes et grandes entreprises qui créent des applications cloud natives.

Site Web : testkube.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Testkube. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.