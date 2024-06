TestFit est la plateforme de faisabilité immobilière qui facilite la planification de site pour les promoteurs, les architectes et les entrepreneurs qui souhaitent maximiser le potentiel du site et conclure plus rapidement les bonnes affaires. TestFit s'occupe de tâches fastidieuses telles que le comptage des places de stationnement, la rédaction d'itérations et le calcul du rendement sur les coûts en générant des itérations de concepts rapides basées sur votre entrée paramétrique. Nos configurateurs d'IA optimisent les meilleures solutions de conception pour chaque site avec des informations en temps réel sur la conception, la constructibilité et les coûts afin que vous puissiez gagner du temps sur la planification du site, réduire les risques liés à l'acquisition de contrats et augmenter le potentiel de tous vos sites. Plus de 650 offres et 80 000 unités sont évaluées dans TestFit chaque semaine.

Site Web : testfit.io

