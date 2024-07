Tealstreet est un terminal de trading qui vise à fournir une expérience de trading puissante et cohérente sur diverses bourses de dérivés cryptographiques. Tealstreet utilise des graphiques fournis par TradingView, permettant aux utilisateurs d'exécuter et de gérer des transactions directement sur le graphique, même sur le Web mobile. Il offre des fonctionnalités avancées pour l'analyse et la journalisation des transactions, notamment des flèches d'exécution sur le graphique, des graphiques d'actions et des données commerciales téléchargeables au format CSV. Tealstreet se concentre sur l'exécution rapide des ordres avec des fonctionnalités telles que les ordres rapides, les boutons de dimensionnement rapide et plus de 20 raccourcis clavier pour aider les traders à réagir plus rapidement. La sécurité est une priorité clé, avec des fonctionnalités telles que l'authentification à deux facteurs, le système de cryptage des mots de passe et la liste blanche IP pour protéger les comptes d'utilisateurs. Le terminal de trading est disponible sur le Web, ainsi que pour les plates-formes de bureau telles que Windows, macOS et Linux. Des applications mobiles pour Android et iOS sont également prévues. Tealstreet se présente comme offrant une expérience de trading supérieure à celle des interfaces utilisateur natives des échanges cryptographiques, les utilisateurs partageant des commentaires positifs sur les fonctionnalités et les performances de la plateforme.

Site Web : tealstreet.io

