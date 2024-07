Teachable Machine est un outil Web facile à utiliser permettant de créer des modèles d'apprentissage automatique sans expertise ni codage requis. Il peut être utilisé pour reconnaître des images, des sons et des poses, en rassemblant et en regroupant des exemples en classes que vous souhaitez que l'ordinateur apprenne. La formation d'un modèle est rapide et vous pouvez le tester instantanément pour voir s'il peut classer correctement de nouveaux exemples. Les modèles peuvent être exportés pour être utilisés dans des sites, des applications, etc., et vous pouvez choisir de les utiliser entièrement sur l'appareil sans qu'aucune donnée de webcam ou de microphone ne quitte votre ordinateur. Teachable Machine est compatible avec TensorFlow, ML5.js, p5.js, Coral, Framer, node.js, Glitch et Arduino, et vous pouvez utiliser des fichiers ou capturer des exemples en direct. Des didacticiels sont disponibles pour aider les utilisateurs à démarrer, et de nombreux projets ont été réalisés avec Teachable Machine, comme une expérience de bricolage connectant Arduino et Teachable Machine, un dispositif de communication d'assistance, un contrôleur de jeu utilisant une webcam et un morceau de papier. , et une machine physique que vous pouvez apprendre à reconnaître et trier rapidement les objets. Il peut même être utilisé pour créer un contrôleur de jeu vidéo. Il s'agit d'un outil puissant pour créer des modèles d'apprentissage automatique avec un large éventail d'applications.

Site Web : teachablemachine.withgoogle.com

