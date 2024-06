Logiciel d'espaces de travail unifiés - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel d'espace de travail unifié consolide diverses applications sur une seule plate-forme, permettant aux utilisateurs d'accéder à plusieurs outils sans quitter l'espace de travail unifié. Les employés perdent souvent un temps précieux au cours de leur journée de travail en passant d'une application à l'autre ou en recherchant des informations. Les espaces de travail unifiés résolvent ce problème en intégrant toutes les applications de la pile technologique d’une entreprise, réduisant ainsi le temps perdu à naviguer entre les différents outils logiciels. Ces solutions combinent généralement des logiciels populaires de collaboration, de communication et de collaboration sur le contenu cloud, certains produits s'intégrant également à d'autres applications courantes. Les fonctionnalités des espaces de travail unifiés peuvent varier considérablement. Les solutions d'entreprise donnent souvent la priorité à la sécurité, offrant des fonctionnalités telles que l'authentification unique (SSO) native ou intégrée, des tableaux de bord de sécurité pour les administrateurs et des fonctionnalités natives améliorées. D'autres options d'espace de travail unifié mettent l'accent sur la facilité d'utilisation et la connectivité, en fournissant des fonctionnalités telles que des économiseurs de mots de passe pour plusieurs applications et des flux d'activités inter-applications.