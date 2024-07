Logiciel de marketing cross-canal - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Les logiciels de marketing via canal permettent aux marques de se connecter de manière transparente avec leurs spécialistes du marketing, leurs partenaires (tels que les détaillants, les agents, les distributeurs et les revendeurs) et les agences pour exécuter des programmes de marketing évolutifs. Ce logiciel facilite la configuration d'expériences de contenu personnalisables pour les spécialistes du marketing locaux ou les partenaires de distribution, ainsi que l'exécution de campagnes de marketing numérique au nom de la marque. Également connu sous le nom de logiciel de marketing distribué, il offre un support marketing continu aux partenaires de distribution, aidant les entreprises à gérer leur image de marque et à suivre les performances de leurs canaux. Se distinguant des logiciels de gestion des partenaires, qui facilitent principalement la communication et l'échange de contenus entre l'entreprise et ses partenaires, les logiciels de marketing through-channel se concentrent spécifiquement sur l'automatisation du processus marketing. Il fournit des outils pour créer des campagnes et du contenu marketing, réduisant ainsi les coûts pour les entreprises. Les spécialistes du marketing utilisent ce logiciel pour optimiser le financement du marketing local et développer la publicité et les messages de marketing local à travers leurs réseaux distribués. Contrairement aux logiciels d'automatisation du marketing, qui rationalisent également les flux de travail marketing et mesurent les résultats des campagnes, les logiciels de marketing via les canaux sont exclusivement utilisés par les partenaires de distribution pour amplifier les marques et augmenter les revenus. Il offre aux marques un plus grand contrôle sur l'utilisation des supports marketing au sein des réseaux distribués tout en offrant aux partenaires la flexibilité de personnaliser le contenu marketing. Les logiciels de marketing via canal s'intègrent souvent au logiciel CRM, permettant aux partenaires de télécharger des prospects et des enregistrements supplémentaires à des fins de marketing. Pour être inclus dans la catégorie Marketing Through-Channel, un produit doit : * Permettez aux partenaires de distribution d'accéder aux supports, actifs et outils marketing via une plate-forme automatisée. * Fournir des capacités de gestion des leads, notamment le lead nurturing, la notation des leads et le suivi des leads. * Aider les partenaires de distribution à mettre en œuvre des campagnes marketing efficaces, évolutives et conformes à la marque. * Proposer des fonctionnalités de reporting pour suivre le succès des programmes de marketing via les canaux, englobant les e-mails, les événements, la publicité numérique et d'autres mesures.