Tableur - Applications les plus populaires

Les logiciels de feuille de calcul sont des outils numériques conçus pour organiser, analyser et manipuler des données numériques sous forme de tableau. Les utilisateurs peuvent créer des grilles ou des feuilles de calcul dans lesquelles les données sont organisées en lignes et colonnes, effectuer des calculs, créer des graphiques et générer des rapports. Les logiciels de tableur sont largement utilisés pour des tâches telles que la budgétisation, l'analyse financière et la gestion des données.