Outils d'analyse du développement logiciel - Applications les plus populaires

Les outils d'analyse du développement logiciel, souvent appelés outils d'analyse Git, offrent des informations complètes sur les progrès du développement grâce à l'analyse des données historiques. Ces outils permettent aux chefs et aux responsables des équipes de développement d'identifier les goulots d'étranglement, de suivre les progrès en fin de journée ou en fin de semaine, de déterminer les zones du code qui reçoivent le plus d'attention, d'observer les tendances, et bien plus encore. Ces informations aident les équipes à améliorer leur efficacité et à obtenir plus rapidement des résultats de haute qualité. Principalement conçus à des fins de gestion et axés sur des mesures de haut niveau, les outils d'analyse du développement logiciel sont généralement utilisés parallèlement aux logiciels de gestion de produits et à d'autres outils d'analyse. Ils doivent s'intégrer de manière transparente au logiciel de gestion de code source.