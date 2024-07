Plateformes de réseaux sociaux - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Les plateformes de réseaux sociaux permettent aux individus et aux entreprises de se connecter les uns aux autres pour communiquer et partager des données, souvent dans un forum public. Dans les réseaux sociaux, les utilisateurs sont représentés par un profil et se connectent avec d'autres utilisateurs ayant des intérêts ou des antécédents similaires, ou qu'ils connaissent dans la vraie vie. Les plateformes de réseaux sociaux sont généralement accessibles via un navigateur Web ou une application mobile. Les entreprises utilisent les réseaux sociaux à diverses fins. Cela leur permet de construire et de maintenir leur marque en partageant du contenu ou en faisant la promotion de supports marketing. Il peut également être utilisé pour le réseautage, la publicité ou même pour le service client, entre autres utilisations. Les entreprises peuvent utiliser des logiciels de réseaux sociaux en conformité avec des logiciels dans une ou plusieurs des catégories suivantes : gestion des médias sociaux, analyse sociale, surveillance des médias sociaux, publicité sociale et service client social.