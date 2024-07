Logiciel d'expériences Web et de contenu basé sur un compte

Photo et vidéo

Musique et audio

Santé et bien-être

Graphisme et design

Nourriture et boissons

Logiciel Push-To-Talk (PTT) - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel Push-to-talk (PTT) transforme les appareils en canaux de communication instantanés, similaires aux talkies-walkies. Une fois ce logiciel installé, les utilisateurs peuvent communiquer en appuyant sur un seul bouton et en parlant dans leur appareil, transmettant instantanément leur message aux membres concernés de l'équipe en temps réel. Les outils PTT permettent une communication rapide et efficace entre les équipes situées sur différents sites sans recourir aux appels téléphoniques ou aux SMS. Par conséquent, ces solutions sont populaires parmi les équipes de divers secteurs tels que les ventes sur le terrain, la construction et la fabrication, où les membres sont souvent répartis sur différents sites. Bien que certaines options PTT nécessitent des appareils spécifiques de la part des fournisseurs de services, la plupart ont évolué vers des solutions logicielles compatibles avec une large gamme d'appareils. Certaines solutions PTT sont disponibles exclusivement sous forme d'applications mobiles, tandis que d'autres peuvent également être téléchargées sur des ordinateurs de bureau.