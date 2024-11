Plateformes de microapprentissage - Applications les plus populaires

Logiciel à but non lucratif basé sur l'admission

Les plateformes de microlearning sont des solutions d'apprentissage en entreprise utilisées par les départements des ressources humaines et de la formation et du développement (L&D). Ces solutions de formation offrent aux employés un contenu éducatif bref et ciblé qui s'intègre parfaitement à leur flux de travail quotidien et est accessible sur différents appareils. Les entreprises ont la possibilité de développer du contenu personnalisé ou d'exploiter des bibliothèques d'apprentissage existantes contenant des vidéos, des flashcards et d'autres ressources d'assistance. Il est important de distinguer les plateformes de microlearning des logiciels d'entreprise LMS (Learning Management System) et des logiciels Learning Experience Platform (LEP). Les LEP fournissent généralement aux employés un contenu éducatif autodirigé sur ordinateur. En revanche, les plateformes de microlearning s'adressent à la fois aux travailleurs de bureau et sans bureau, dans le but d'améliorer les connaissances spécifiques basées sur les rôles au sein de leur flux de travail. Parallèlement, le LMS d'entreprise se concentre principalement sur l'administration, la gestion et le reporting des formations en entreprise, souvent à des fins de conformité. Les plateformes de microlearning complètent les logiciels LMS d'entreprise en intégrant les techniques de microlearning directement dans l'expérience d'apprentissage, enrichissant ainsi le processus de formation global.