Logiciel de récupération de leads - Applications les plus populaires - Polynésie française

snapADDY DataQuality est le booster de qualité des données pour votre CRM : la solution intelligente vous aide à créer et à mettre à jour des prospects, des contacts et des comptes directement dans les interfaces Salesforce, Microsoft Dynamics et SAP Sales Cloud. Lors de la saisie des données de contact, vous recevrez automatiquement des suggestions d'informations obtenues à partir des réseaux sociaux d'entreprise, des sites Web d'entreprises ou des signatures électroniques. Le validateur d'e-mail intégré effectue une recherche de l'adresse e-mail la plus compatible. Cela réduit le travail manuel et garantit la qualité des données CRM au plus haut niveau ! snapADDY DataQuality est également disponible en tant qu'extension de navigateur pour d'autres systèmes CRM. Un scanner de cartes de visite gratuit est inclus. De nombreuses fonctions intelligentes : • Créez et mettez à jour des leads, des contacts et des comptes avec Smart Autocomplete & Updater • Collez les données de contact de votre presse-papiers pour compléter les valeurs manquantes • Capture de contacts à l'aide de l'intelligence artificielle • Vérification automatique des doublons des leads, des contacts et des comptes • Données d'inventaire mise à jour basée sur les signatures e-mail • Recherche qualifiée des données et contacts de l'entreprise • Ajout simple des données de contact manquantes • Transfert de données vers CRM sans saisie • Scanner de cartes de visite gratuit pour votre smartphone Pourquoi snapADDY DataQuality ? • Intégration transparente dans Salesforce, SAP et Microsoft Dynamics CRM • Qualité des données accrue garantie • Meilleure acceptation par les utilisateurs de votre CRM • Plus d'efficacité dans le marketing et les ventes • Simplification des flux de travail • Gain de temps de travail • Gestion centralisée des données