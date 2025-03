Semgrep

semgrep.dev

Semgrep est une plate-forme de sécurité d'applications hautement personnalisable conçue pour les ingénieurs et développeurs de sécurité. Semgrep analyse le code propriétaire et celui de tiers pour détecter les problèmes de sécurité propres à une organisation, en mettant l'accent sur l'obtention de résultats exploitables, à faible bruit et conviviaux pour les développeurs, à une vitesse fulgurante. L'accent mis par Semgrep sur l'évaluation de la confiance et l'accessibilité signifie que les équipes de sécurité peuvent se sentir à l'aise d'impliquer les développeurs directement dans leurs flux de travail (par exemple, faire apparaître les résultats dans les commentaires PR), et Semgrep s'intègre de manière transparente aux outils CI et SCM pour automatiser ces politiques. Avec Semgrep, les équipes de sécurité peuvent évoluer vers la gauche et faire évoluer leurs programmes sans aucun impact sur la vitesse des développeurs. Avec plus de 3 400 règles prêtes à l'emploi et la possibilité de créer facilement des règles personnalisées, Semgrep accélère le temps nécessaire à la mise en œuvre et à la mise à l'échelle d'un programme AppSec de premier ordre, tout en ajoutant de la valeur dès le premier jour.