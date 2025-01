Logiciel d'IA générative - Applications les plus populaires - Soudan

VEED AI Video Generator

VEED est la plateforme tout-en-un destinée aux entreprises qui souhaitent développer leur production vidéo. Des clients répartis dans plus de 200 pays dans les domaines du marketing, des ventes, de la formation et du développement et des médias sociaux créent des vidéos 30 fois plus rapidement que jamais. VEED donne le pouvoir à votre équipe pour : * Enregistrez du contenu de qualité * Modifiez facilement des vidéos * Transcrire automatiquement Oubliez l’apprentissage de logiciels d’édition encombrants et coûteux ou le recours à des agences. VEED est votre suite intuitive d'outils vidéo. Tout le monde, du PDG au stagiaire, peut l'utiliser pour produire des vidéos professionnelles, sans compétences professionnelles. VEED Entreprise vous permet de : * Collaborez avec les autres membres de l'équipe en temps réel * Accédez à une bibliothèque de plus de 30 000 ressources multimédias * Utilisez des modèles personnalisés pour gagner du temps Oh, et VEED dispose d'une suite d'outils d'IA pour rendre la production 10 fois plus efficace. VEED AI vous permet de : * Transformez du texte en vidéos avec AI Avatars * Générez automatiquement des sous-titres précis * Supprimez instantanément les arrière-plans de vidéos et d'images * Et plus encore VEED est le logiciel qui alimente les stratégies vidéo de classe mondiale pour plus de 3 millions de créateurs. * VEED est une plateforme de montage vidéo qui offre des fonctionnalités telles que les sous-titres automatiques, la détection de contenu et diverses options de conception. * Les utilisateurs mentionnent fréquemment la facilité d'utilisation, la précision de la fonction de sous-titres et la variété des options de conception qui permettent un montage créatif et des vidéos de qualité professionnelle. * Les évaluateurs ont rencontré des problèmes tels que des limitations de fonctionnalités en fonction du niveau d'adhésion, des temps de traitement parfois lents et le désir de fonctionnalités plus avancées dans le plan de base.