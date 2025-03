Logiciel de détection de fraude - Applications les plus populaires - États-Unis

GeoComply

Fondée en 2011, GeoComply fournit des solutions de prévention de la fraude et de cybersécurité qui détectent la fraude de localisation et aident à vérifier la véritable identité numérique d'un utilisateur. Reconnues par les plus grandes marques et les régulateurs depuis dix ans, les solutions de fraude et de conformité de l'entreprise sont approuvées par des dizaines de régulateurs, sont installées sur plus de 400 millions d'appareils et analysent plus de 10 milliards de transactions par an. Les solutions de GeoComply intègrent des renseignements sur la localisation, les appareils et l'identité, ainsi qu'un apprentissage automatique avancé pour détecter et signaler les activités frauduleuses. En intégrant les solutions GeoComply dans leurs processus et moteurs de risque, les organisations peuvent identifier la fraude plus tôt dans l'engagement d'un utilisateur, mieux établir sa véritable identité numérique et renforcer la confiance numérique. Les produits primés de GeoComply sont basés sur des technologies développées pour le marché américain des jeux et des paris sportifs en ligne, hautement réglementé et complexe. Au-delà d'iGaming, GeoComply fournit des solutions de détection de fraude par géolocalisation pour les diffuseurs de vidéos en streaming et les secteurs de la banque en ligne, des paiements et des cryptomonnaies, constituant ainsi une liste impressionnante de clients, notamment Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings et FanDuel.