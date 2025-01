Logiciel de planification d'événements - Applications les plus populaires - Pologne

Groupize

groupize.com

Groupize est la solution de choix pour la gestion moderne des réunions. Avec une plateforme complète et facile à utiliser conçue pour les groupes, les réunions et les événements de toutes tailles, Groupize unifie les voyages, les dépenses et la conformité tout en offrant une expérience incroyable aux planificateurs et aux participants. Prenant en charge les réunions de toutes tailles, Groupize centralise la planification et l'organisation, la logistique des voyages, la gestion des dépenses et le devoir de diligence dans une plateforme pratique et facile à utiliser par tous. Qu'il s'agisse de conférences, de ventes hors site, de petites réunions d'entreprise, de retraites de formation et d'intégration, de recrutement et de voyages d'invités, ou de projets et de voyages d'équipage, Groupize couvre un large éventail de cas d'utilisation afin que les entreprises puissent consolider la gestion de leurs réunions en un seul endroit. De l'approvisionnement à la gestion et à l'inscription des participants, en passant par le suivi du devoir de diligence et la réservation de voyages intégrée, la plate-forme basée sur le cloud automatise et rationalise la logistique de la planification des réunions et des événements d'entreprise, permettant ainsi aux équipes de gagner du temps pour se concentrer sur ce qui compte le plus. Avec une tarification simple basée sur SaaS, des plans personnalisables et une visibilité centralisée des dépenses, Groupize aide les entreprises à arrêter de dépenser trop en réunions, générant à la fois des économies de coûts et une optimisation des ressources pour les équipes surchargées. Pour les participants aux réunions, Groupize propose une application moderne et conviviale qui facilite l'inscription, la réservation de voyages et la participation à leur événement, favorisant ainsi une meilleure participation. L'intégration bidirectionnelle transparente avec Concur Travel and Expense garantit aux clients de réaliser les économies réalisées sur leur programme de voyages, d'administrer leurs politiques et d'automatiser le suivi des dépenses de manière globale.