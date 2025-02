Logiciel de cryptage des e-mails - Applications les plus populaires - Saint-Christophe-et-Niévès

RMail

rmail.com

RPost est un leader mondial des services de signature électronique et de cybersécurité, spécialisé dans le cryptage des e-mails pour la confidentialité et la conformité, l'automatisation des signatures électroniques, la preuve légale de livraison électronique, la gestion des droits sur les documents et les services basés sur l'IA pour prévenir les fuites de données et les communications électroniques humaines. erreurs de sécurité. Les plateformes de sécurité électronique RMail, de signature électronique RSign et de conformité électronique des e-mails enregistrés de RPost, basées sur l'IA, ont obtenu plus de 50 brevets sur leurs technologies de base et ont reçu des prix et des distinctions internationaux, notamment le World Mail Award pour la meilleure sécurité, Initiative. Prix ​​Mittelstand de la meilleure innovation informatique en Allemagne et APCC Top Choice pour la conformité de la confidentialité des données de courrier électronique au RGPD. Plus de 25 millions d’utilisateurs bénéficient des services de suivi, de preuve, de chiffrement, de signature électronique, de certification, de partage et de protection de RPost depuis plus d’une décennie dans plus de 100 pays. Les plus gros clients de RPost sont certaines des marques les plus respectées au monde dans tous les secteurs et zones géographiques. La mission de RPost est d'aider nos clients du monde entier à communiquer et à effectuer des transactions électroniques de la manière la plus sécurisée, conforme et productive possible et d'innover continuellement nos produits pour répondre à leurs besoins en évolution.