dmarcian

dmarcian.com

Fondée en 2012 par l'un des principaux auteurs de la spécification DMARC, dmarcian se consacre à la mise à niveau de la messagerie électronique mondiale en rendant DMARC accessible à tous grâce à des outils de qualité supérieure, des ressources pédagogiques et une assistance compétente. Utilisée par des milliers de personnes et recommandée par les équipes d'assistance du monde entier, notre plateforme de gestion DMARC vous offre une visibilité et un contrôle sur la façon dont vos domaines de messagerie sont utilisés. Notre plateforme fournit des informations et des alertes exploitables aux organisations de toute taille pour déployer DMARC et ses technologies de support SPF et DKIM, visualiser les données de livraison des e-mails et gérer une infrastructure de services de domaine sécurisée. Corrigez les vulnérabilités de sécurité de la messagerie électronique, améliorez la réputation du domaine et de la marque et répondez à la demande croissante des exigences de conformité DMARC grâce à nos offres les meilleures de leur catégorie. Notre plateforme de gestion DMARC visualise les données DMARC de manière puissante et significative afin que vous puissiez identifier rapidement les lacunes d'authentification avec vos configurations SPF et DKIM, ainsi que l'utilisation non autorisée de vos domaines. En plus d'agréger les données DMARC, notre plateforme fournit aux équipes d'administration de domaine les fonctionnalités nécessaires pour adopter DMARC avec clarté et confiance. Fournissant des informations exploitables, il est alimenté par le moteur de classification des sources le plus précis du secteur et offre aux utilisateurs l'assurance de la véritable origine d'un flux de courrier particulier. dmarcian traite les données DMARC depuis la création de la spécification en 2012.