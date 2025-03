Logiciel de conception d'annonces graphiques - Applications les plus populaires

Bannernow

BannerNow est une plateforme puissante sur laquelle vous pouvez créer, gérer, traduire, distribuer et planifier toutes vos créations en un seul endroit. Avec BannerNow, vous pouvez créer des flux de données en temps réel dans vos publicités, garantissant ainsi que votre public voit toujours les informations les plus récentes. Cette plateforme offre une solution transparente pour planifier vos campagnes publicitaires. Il vous permet de planifier, d'organiser et d'automatiser facilement le déploiement de vos campagnes. De plus, accédez à des analyses détaillées, notamment les impressions, les clics, les taux de clics, la visibilité, la durée de visionnage, la durée de lecture de la vidéo, le retour sur investissement, etc., pour évaluer et améliorer votre stratégie publicitaire.