Logiciel de sécurité de base de données - Applications les plus populaires - Polynésie française

Satori est une plate-forme de sécurité des données (DSP) qui permet des données et des analyses en libre-service. Contrairement au processus manuel traditionnel d'accès aux données, avec Satori, les utilisateurs disposent d'un portail de données personnelles où ils peuvent voir tous les ensembles de données disponibles et y accéder immédiatement. Le DSP de Satori applique dynamiquement les politiques de sécurité et d'accès appropriées, et les utilisateurs obtiennent un accès sécurisé aux données en quelques secondes au lieu de plusieurs semaines. Le DSP complet de Satori gère les politiques d'accès, d'autorisations, de sécurité et de conformité, le tout à partir d'une seule console. Satori découvre en permanence les données sensibles dans les magasins de données et suit de manière dynamique l'utilisation des données tout en appliquant les politiques de sécurité pertinentes. Satori permet aux équipes chargées des données de faire évoluer une utilisation efficace des données dans toute l'organisation tout en répondant à toutes les exigences de sécurité et de conformité des données.