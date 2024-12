Outils de surveillance du Dark Web - Applications les plus populaires - Malte

Logiciel à but non lucratif basé sur l'admission

Les outils de surveillance du Dark Web sont conçus pour détecter les mentions d'une organisation sur les forums et les marchés du Deep Web et du Dark Web, en particulier ceux impliquant le partage ou la vente illégale de données commerciales compromises. Le Web profond comprend des pages non indexées sur Internet, tandis que le Web sombre fait référence à des sites illicites non indexés et à des communications privées accessibles uniquement via des outils comme Tor et I2P. Ce logiciel utilise des scanners automatisés, des robots d'exploration Web et des techniques de scraping pour surveiller et analyser en permanence les informations commerciales sensibles divulguées, telles que les données clients, les identifiants de connexion des employés, les secrets commerciaux, la technologie exclusive et d'autres ensembles de données précieux sur les marchés illicites. Les entreprises utilisent la surveillance du Dark Web pour atténuer les risques, détecter rapidement les violations de données et protéger leur propriété intellectuelle et la réputation de leur marque. En règle générale, l’équipe informatique ou de sécurité d’une entreprise gère ces outils, qui s’intègrent souvent aux systèmes de tickets pour faciliter la distribution d’alertes en temps réel aux parties appropriées pour y remédier.