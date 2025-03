Logiciel de création de cours - Applications les plus populaires

SlidePresenter

slidepresenter.com

Des manuels et documentations détaillés, de nombreuses formations en direct ou sur Internet et toujours le sentiment que les connaissances ne parviennent tout simplement pas à vos collègues - ou pas au bon moment ? Alors vous devriez faire connaissance avec SlidePresenter ! Donnez à vos employés les moyens de transformer leurs connaissances en contenu vidéo engageant sans aucune expérience ni compétence technique préalable ! Grâce à notre interface utilisateur intuitive, tous les employés peuvent créer et éditer leur propre contenu vidéo en quelques minutes et l'enrichir de nombreuses fonctionnalités interactives telles que des quiz et des enquêtes. Ensuite, le contenu vidéo généré par les employés peut être partagé facilement et en toute sécurité avec des collègues ou avec l'ensemble de l'organisation en un seul clic sur votre propre plateforme vidéo d'entreprise. Cela vous fait gagner un temps et des ressources précieux dans le transfert de vos connaissances en entreprise. De plus : vous créez un point de contact central et attractif pour vos collègues. Sur votre plate-forme vidéo d'entreprise, tous les employés reçoivent un contenu de connaissances utile pour répondre à leurs questions individuelles « dans le flux de travail » et sont en outre encouragés à parcourir, aimer et interagir avec du contenu vidéo supplémentaire généré par les employés. Les cas d'utilisation de SlidePresenter sont aussi divers que les exigences de votre entreprise : des instructions rapides en clic, aux formations sur les produits, en passant par les intégrations internes, les e-learnings ou les pépites d'apprentissage pratique. Plus de 600 leaders du marché dans de nombreux secteurs misent déjà avec succès sur le transfert de connaissances de collaborateurs à collaborateurs – afin que les connaissances puissent être trouvées rapidement et à tout moment par tous ceux qui en ont besoin. Vos avantages avec SlidePresenter : - Permettez un apprentissage continu et autonome dans votre organisation avec un contenu vidéo facile à comprendre. - Augmentez les performances de vos (nouveaux) collaborateurs en rendant les connaissances disponibles à tout moment et en tout lieu. - Réduisez les questions fréquentes des collègues en leur permettant de produire et de partager rapidement et facilement du contenu vidéo explicatif. - Augmentez la motivation de vos collaborateurs à partager leurs connaissances avec leurs collègues grâce à une expérience utilisateur intuitive pour une création de contenu facile. - Incluez vos collaborateurs dans votre transfert de connaissances et renforcez ainsi leur fidélité à votre entreprise. - Donnez aux employés de tous les départements et niveaux de poste les moyens de partager leurs connaissances avec des collègues de toute l'organisation. - Créez une expérience d'apprentissage diversifiée avec des formulaires d'apprentissage et de formation formels ainsi que l'apprentissage généré par les employés via du contenu vidéo. - Économisez les ressources de votre service L&D en intégrant vos collaborateurs dans le transfert de connaissances. - Créez une plate-forme vidéo centrale où vos employés peuvent toujours trouver exactement les connaissances dont ils ont besoin pour faire de leur mieux.