Osano

osano.com

Osano est une plateforme tout-en-un de confidentialité des données qui aide les organisations à créer, gérer et faire évoluer leurs programmes de confidentialité. La plateforme fournit une solution facile à utiliser pour le consentement, les droits des personnes concernées, les évaluations, la gestion des risques liés aux fournisseurs, etc., aidant les organisations à rester en conformité, à accroître la confiance avec leurs clients et partenaires et à prendre les bonnes décisions. Avec Osano, les professionnels de la confidentialité peuvent gérer l’ensemble de leur programme de confidentialité en un seul endroit, évitant ainsi d’utiliser plusieurs outils ou plates-formes complexes avec des mises en œuvre fastidieuses qui maintiennent les organisations hors de conformité plus longtemps. La plateforme d'Osano permet d'économiser du temps et des efforts en automatisant les tâches de conformité complexes, évitant ainsi les erreurs et les risques liés aux processus manuels. Des fonctionnalités telles que l’automatisation de la gestion du consentement et l’automatisation des droits des sujets permettent aux professionnels de la confidentialité de se concentrer sur leurs priorités les plus critiques. Les réglementations en matière de confidentialité sont complexes et en constante évolution, et se tenir au courant des dernières modifications réglementaires nécessite une équipe dédiée de professionnels. L'équipe mondiale d'experts en matière de confidentialité d'Osano surveille en permanence le paysage de la confidentialité, des nouvelles lois aux décisions des autorités de protection des données, et met à jour la plateforme d'Osano en conséquence. Osano Regulatory Guidance fournit des résumés et des mesures à prendre pour tous les changements juridiques et en matière de confidentialité à l'échelle mondiale, vous aidant ainsi à vous conformer aux réglementations en matière de confidentialité dans plus de 50 pays et à renforcer la confiance avec vos clients et partenaires. Contrairement à la plupart des fournisseurs de confidentialité qui proposent des solutions complexes et difficiles à utiliser, Osano propose une plate-forme simple et intuitive soutenue par le seul « Pas d'amende » du secteur. Pas de pénalités ». Cet engagement garantit aux clients qu'ils peuvent compter sur la plateforme pour rester conforme sans crainte d'amendes ou de pénalités. Certaines des marques les plus fiables au monde, notamment Barclays, New Relic et Vera Bradley, s'appuient sur Osano pour la confidentialité de leurs données.