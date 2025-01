Logiciel de sécurité des données cloud - Applications les plus populaires - Gambie

Nightfall AI

Zendesk DLP de Nightfall AI est un outil natif d'IA conçu pour la prévention des fuites de données. Il est conçu pour réduire le risque de partage de contenu confidentiel, malveillant ou personnellement identifiable dans Zendesk. L’outil, qui est également natif du cloud, est présenté comme étant précis et facile à utiliser. Sa fonctionnalité centrale empêche l'exposition des données dans les applications d'IA et les pipelines de données, et offre une fonctionnalité particulière appelée Nightfall's Firewall for AI. Il est adapté à une variété de canaux de communication, notamment le SaaS et le courrier électronique, les navigateurs et les applications personnalisées. De plus, il peut être intégré à une gamme d'applications telles que Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github et bien d'autres. Nightfall AI fournit des solutions pour la sécurité de l'IA, les risques internes, la sécurité SaaS, la gouvernance et les risques, ainsi que les menaces externes. Pour la conformité, il couvre des domaines tels que HIPAA, PCI, GDPR/CCPA, ISO 27001, SOC 2 et SOX. L'outil offre un démarrage rapide de l'API et des fonctionnalités telles que la détection GenAI. Nightfall DLP est utilisé pour détecter et corriger automatiquement l’exposition de données sensibles et personnellement identifiables dans Zendesk. Il propose des alertes en temps réel et des actions correctives automatisées pour réduire la charge de travail de conformité, tout en fournissant des détecteurs basés sur l'apprentissage automatique pour identifier les risques potentiels de sécurité et de conformité avec une grande précision.