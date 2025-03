Time.ly

time.ly

Le logiciel Timely Event Ticketing est un système complet de billetterie d’événements basé sur le Web. Prenez le contrôle de la vente des billets pour les événements. Vendez des billets en ligne et à la billetterie, pour des événements virtuels et en personne. - augmentez le trafic de votre site Web et élevez votre marque avec une solution en marque blanche qui vous permet d'être en charge de l'image de marque de votre événement. - soutient tous types d'événements, tels que les arts, la musique, les sports et le tourisme. - compatible avec tout type de lieu événementiel : théâtres, musées, attractions locales, festivals et plus encore. - facile à configurer, à apprendre et à utiliser. - adapté aux mobiles. - paiement simple et sécurisé. - reporting et analyses en temps réel.