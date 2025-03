Singular

singular.net

La clé du succès pour les spécialistes du marketing d'aujourd'hui est de comprendre exactement où et comment investir leur prochain dollar publicitaire. Singular permet aux spécialistes du marketing de faire exactement cela en fournissant une vue complète du retour sur investissement marketing avec une attribution de nouvelle génération, des données marketing complètes et une prévention de la fraude de premier ordre. Avec Singular, vous pouvez - Mesurer et créer des rapports sur tous les canaux avec lesquels vous travaillez : Mesurer les performances multiplateformes sur les applications, le Web, les SMS, les références, les e-mails et la télévision avec le cadre d'intégration ouvert de Singular. - Analysez le retour sur investissement en combinant l'attribution avec une agrégation de coûts de pointe : de puissants connecteurs de données rencontrent l'attribution pour débloquer les performances marketing pour chaque campagne, éditeur, création et mot clé. - Suivez et analysez tout au long du cycle de vie de l'utilisateur : capturez l'intégralité de votre parcours utilisateur pour créer des rapports sur l'acquisition et le réengagement sur toutes les plateformes grâce aux liens profonds, au Web vers l'application et à l'attribution multi-appareils. - Bloquez davantage de fraude grâce à la meilleure prévention de la fraude : concentrez vos budgets publicitaires sur de vrais utilisateurs et évitez les fausses déclarations grâce à davantage de méthodes de détection et au rejet de la fraude avant attribution. - Surveillez un pipeline géré unique pour les données marketing prêtes à être analysées : chargez les données d'attribution, de dépenses publicitaires, de créations, d'enchères et de monétisation publicitaire directement dans Redshift, Snowflake, BigQuery, etc. Singular travaille avec certains des plus grands éditeurs d'applications mobiles au monde, notamment Lyft, Twitter, Rovio, King et LinkedIn.