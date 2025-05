Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Rechercher

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformez les sites web en applications de bureau avec WebCatalog Desktop — votre outil tout-en-un pour gérer vos applications et comptes. Passez d’un compte à l’autre, organisez les apps selon votre flux de travail et accédez à un catalogue sélectionné d’applications de bureau pour Mac et Windows. Télécharger WebCatalog Desktop En savoir plus

Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de gestion des anciens élèves - Applications les plus populaires

Un logiciel de gestion des anciens élèves facilite les connexions entre les entreprises et les établissements d'enseignement et leurs anciens élèves. Ces solutions aident à gérer les coordonnées des anciens élèves et à organiser des événements. Les équipes de relations avec les anciens élèves, les administrateurs de l'enseignement supérieur et les recruteurs d'entreprises peuvent tirer parti de ce logiciel pour créer des opportunités de réseautage qui améliorent leurs stratégies de recrutement et d'engagement. Certains outils de gestion des anciens élèves sont spécialement adaptés aux entreprises, permettant aux recruteurs et aux responsables RH de cultiver des réseaux d'anciens élèves comme source d'embauches potentielles. Ces solutions donnent accès à un vivier de diplômés qualifiés et à leurs coordonnées, facilitant ainsi l'organisation d'événements, le maintien de liens et l'organisation de sessions de recrutement. En revanche, certains produits de gestion des anciens élèves sont destinés aux établissements d'enseignement supérieur. Ces outils aident le personnel chargé de l'engagement des anciens élèves à coordonner les initiatives de collecte de fonds et de dons, favorisant ainsi les relations continues avec les anciens élèves. En améliorant la communication et la collaboration, ces solutions renforcent la communauté de l'établissement, créant davantage d'opportunités d'idées commerciales, de stages et, finalement, encourageant davantage d'inscriptions d'étudiants.