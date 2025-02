Suites logicielles ALM - Applications les plus populaires - Tonga

Ably

Résout habilement les aspects les plus complexes et les plus exigeants de l'ingénierie en temps réel, permettant aux développeurs d'alimenter et de faire évoluer facilement des applications en temps réel telles que le chat, les jeux multijoueurs, les mises à jour de localisation GPS en temps réel, le contrôle des appareils IoT, et bien plus encore. Pour ce faire, nous fournissons une infrastructure cloud et des API qui aident les développeurs à diffuser des données entre appareils en temps réel. Les API d'Ably exposent l'intégralité de l'infrastructure Ably via des interfaces de programmation standardisées et incluent des canaux Pub/Sub évolutifs. Nos API incluent la présence des utilisateurs et l'historique des messages intégrés et diffusent sur des protocoles ouverts tels que WebSockets, MQTT et SSE. De plus, nos API transmettent les données vers des cloud ou des environnements en dehors du réseau d'Ably afin que vous puissiez déclencher la logique métier et les événements existants et fournir des notifications push natives à l'aide d'APNS et de GCM. Tout cela repose sur le réseau de flux de données d'Ably, qui se compose de deux éléments : notre réseau cloud et notre structure de messagerie en temps réel. Le réseau d'Ably se compose de plus de 16 centres de données de routage principaux répartis géographiquement et de plus de 176 points de présence d'accélération périphérique, avec des latences aller-retour mondiales médianes de 65 ms. Au cœur de tout cela se trouve notre structure de messagerie en temps réel, qui résout des problèmes d'ingénierie en temps réel difficiles tels que l'ordre des messages, la livraison garantie, la réplication des données, la publication idempotente, et bien plus encore. Avec plus de 40 SDK de bibliothèque client et la prise en charge native de plus de six protocoles en temps réel, la mise en route pour n'importe quel cas d'utilisation est simple et rapide. Notre forfait gratuit comprend 6 millions de messages par mois et jusqu'à 200 connexions et canaux de pointe - suffisamment pour que tout développeur curieux puisse se lancer.