Les plus populaires Récemment ajouté Suites logicielles ALM - Applications les plus populaires - Pérou

Les suites logicielles de gestion du cycle de vie des applications (ALM) facilitent le développement d'applications logicielles depuis la conception initiale jusqu'à la livraison finale. Ces suites créent un écosystème collaboratif dans lequel les utilisateurs peuvent travailler ensemble et effectuer des tâches pour créer ou améliorer des logiciels. Les suites ALM établissent des processus de conception, de test, de déploiement et de gestion d'applications logicielles, offrant des fonctionnalités intégrées pour le développement, les tests de qualité, la gestion des exigences et la gestion de projet. Différents services peuvent utiliser les suites ALM tout au long du processus de création de logiciels : les développeurs pendant la phase de création, et les chefs de produit ou les superviseurs d'assurance qualité pour le suivi post-déploiement. Les suites ALM sont applicables à une variété de projets logiciels et soutiennent les employés dans divers rôles tout au long du cycle de vie du développement. Ils s'intègrent ou partagent souvent des fonctionnalités d'outils de gestion de projet et peuvent inclure ou se connecter à des logiciels de conception et de développement tels que des environnements de développement intégrés (IDE) ou des outils de prototypage.