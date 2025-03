Narrato

Narrato est une plate-forme de contenu IA permettant aux spécialistes du marketing et aux créateurs de créer du contenu gagnant en collaboration, plus rapidement et mieux. Narrato dynamise l'ensemble du parcours de création de contenu - de l'idéation, de la planification, de la création, de l'optimisation, de la collaboration à la publication. Sélectionnez les fonctionnalités de la plateforme : * Assistant de création, d'idéation et d'optimisation de contenu IA * Gestion de projet de contenu incluant l'attribution, le suivi et la gestion des tâches * Automatisation du flux de travail de contenu * Éditeur de contenu avancé avec un assistant d'écriture IA qui aide à la création de contenu, à la lisibilité, à l'amélioration de la grammaire et de la structuration, ainsi qu'aux contrôles de plagiat * Obtenez des résumés de contenu SEO automatisés pour améliorer les classements sur les SERP * Calendrier de contenu, générateur d'idées de contenu IA et autres fonctionnalités de planification * Générez de superbes images IA à partir de texte * Créer et utiliser des modèles de contenu personnalisés * Organiser le contenu et les projets dans des dossiers et maintenir le référentiel de contenu * Automatisation de la publication de contenu * Gestion des paiements des freelances * Livraison de contenu client, commentaires et collaboration pour les agences de marketing * Marché de contenu pour embaucher des écrivains Autres fonctionnalités : directives et référentiel d'actifs de marque, prise en charge multilingue, recherche d'images gratuite, intégrations avec ChatGPT et Canva, intégrations personnalisées avec Zapier et API, rapports personnalisés et plus encore.