Token of Trust

tokenoftrust.com

Les rapports sur la réputation des consommateurs Token of Trust® constituent le moyen le plus simple pour les consommateurs de prouver leur identité aux entreprises et à d'autres. Les entreprises peuvent utiliser la plateforme d'identité de Token of Trust pour filtrer les consommateurs lors de l'intégration du compte, au moment du paiement ou à tout moment sur demande. Votre entreprise a-t-elle besoin de vérifier l’âge de vos clients ? Emplacement? Identité? Ne vous inquiétez pas, c'est notre spécialité. Grâce aux flux de travail configurables de Token of Trust, les entreprises peuvent définir les caractéristiques d'identité des consommateurs qu'il est important de capturer et de vérifier, puis de définir des règles sur la façon de gérer automatiquement le processus d'approbation.