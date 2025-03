wecantrack

wecantrack.com

wecantrack est une solution complète de marketing d'affiliation conçue pour rationaliser les opérations des éditeurs affiliés. Avec wecantrack, les éditeurs affiliés peuvent facilement consolider les données de ventes et de conversion de plus de 350 réseaux d'affiliation sur une plateforme unique et conviviale. Cette plateforme centralisée simplifie le processus de suivi et d'analyse des performances du réseau d'affiliation. De plus, wecantrack offre une intégration transparente avec divers outils marketing, notamment Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Taboola, Outbrain, etc. Cette intégration permet aux utilisateurs de connecter leurs données de marketing d'affiliation à ces plateformes marketing populaires, permettant ainsi une vue globale de leurs campagnes en ligne. L'ensemble de fonctionnalités de wecantrack est robuste et comprend des fonctions essentielles telles que la collecte de données et le reporting, les rapports personnalisés et par courrier électronique, les rapports API avancés et la prise en charge des webhooks. De plus, la plate-forme offre une intégration avec des outils d'analyse de données tels que Looker (Data) Studio et BigQuery, permettant aux utilisateurs d'approfondir leurs données pour obtenir des informations exploitables. En résumé, wecantrack offre aux éditeurs affiliés une solution puissante pour gérer efficacement les données de leur réseau d'affiliation. En consolidant les données de divers réseaux d'affiliation et en s'intégrant à des outils marketing de premier plan, wecantrack simplifie le processus de marketing d'affiliation, permettant aux éditeurs de prendre des décisions éclairées et d'optimiser efficacement leurs campagnes.