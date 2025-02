Logiciel de marketing d'affiliation - Applications les plus populaires - Timor oriental

CJ

cj.com

CJ Affiliate est le plus grand réseau d’affiliation au monde. Avec plus de 20 ans d'expérience, CJ Affiliate est le nom le plus fiable et le plus établi dans le domaine du marketing d'affiliation, avec un historique de croissance intelligente et constante pour nos clients. En tant que membre de Publicis Groupe, aligné avec Publicis Media, CJ exploite des données sans précédent pour alimenter une approche de marketing d'affiliation véritablement centrée sur le client. CJ touche plus d'un milliard de consommateurs numériques chaque mois dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde. CJ travaille avec la plus grande concentration des 1 000 meilleurs détaillants IR, et les clients de CJ réalisent 2 fois plus de ventes sur le Web que le fournisseur affilié le plus proche. CJ génère une croissance et une rentabilité constantes pour ses clients grâce à des partenariats de qualité issus du réseau de partenaires haut de gamme, organisé et transparent de CJ. CJ fournit des outils et une technologie de pointe pour créer facilement des modèles de rémunération flexibles et surveiller les performances des programmes ; de vastes données sur les consommateurs, les canaux et les catégories qui révèlent la valeur cachée pour permettre une croissance intelligente et un avantage concurrentiel ; et des personnes expertes et passionnées qui apportent expérience, connaissances de qualité, stratégie et meilleures pratiques à tous les clients dans tout ce qu'ils font.