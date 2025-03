ClickAdilla

ClickAdilla est une plate-forme de réseau publicitaire en libre-service de haute technologie qui fournit un trafic de qualité avec des systèmes anti-fraude et anti-spam. Le réseau accorde des services aux annonceurs et aux éditeurs. La création d'une campagne publicitaire ne prend que quelques clics : une interface conviviale est très intuitive, la modération de la campagne prend jusqu'à 10 minutes et l'équipe d'assistance travaille 24h/24 et 7j/7 pour résoudre tout problème. Chaque jour, ClickAdilla apporte plus de 4,5 BLN impressions à ses utilisateurs couvrant plus de 240 GEO, y compris le niveau 1. Nous fournissons du trafic à plus de 15 000 clients quotidiennement. Traffic DSP est un service qui permet aux annonceurs d'intégrer des sources de trafic tierces et de gérer leurs comptes publicitaires via l'interface de ClickAdilla. Une interface conviviale de ClickAdilla vous permet de voir des statistiques transparentes, d'optimiser et de recevoir toutes les informations sur les performances de la campagne. En utilisant Traffic DSP, vous obtenez du trafic directement depuis les sources sans surpayer la marge.