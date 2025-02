Logiciel de réseau publicitaire - Applications les plus populaires - Slovénie

ADxAD.COM

adxad.com

ADxAD est le réseau publicitaire n°1 pour le trafic asiatique et mondial. Pops, Native, Display, Push génèrent un trafic hautement converti avec un ciblage flexible. Performances et précision à grande échelle. Commencez dès maintenant avec le service complet gratuit : faites de la publicité pour en tirer profit. ADxAD vise à accroître votre réussite en ligne. Démarrage instantané avec une plateforme intuitive facile à utiliser. Un service complet gratuit et une assistance 24h/24 et 7j/7 par les meilleurs experts du secteur vous aideront à tirer le meilleur parti de chaque dollar dans lequel vous investissez. Une large gamme de formats publicitaires couvrant les pop, natives, display et bien plus encore vous permet d'expérimenter et d'enrichir votre présence en ligne. Le ciblage flexible offre à votre entreprise une précision maximale à grande échelle : touchez vos clients au bon moment et au bon endroit. Une mise à l’échelle rapide s’avère vitale lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins de l’entreprise. Bénéficiez d’une grande variété de ciblage pour booster votre campagne. Géographie, langue, type d'appareil, système opérationnel et bien plus encore : tout est disponible via un seul panneau d'administration. Que vous soyez un spécialiste du marketing expérimenté ou un débutant, une grande entreprise ou une startup, ADxAD anticipe et dépasse vos attentes à chaque étape : de la planification de la campagne publicitaire à l'exécution et aux performances. Croissance efficace pour se développer et générer des bénéfices en ligne : ADxAD propose des solutions sur mesure à chaque annonceur. Plus de 3 milliards d'impressions par jour génèrent un trafic de qualité supérieure vers vos offres : uniquement à partir de sites Web cibles et aucune présentation dans l'application. Plus de 3 000 annonceurs augmentent leurs ventes avec ADxAD : fondé en 2017, ADxAD a déjà acquis une forte présence dans le monde entier, en se concentrant sur les marchés asiatiques. Notre équipe expérimentée et compétente est pleinement engagée dans votre réussite. Développez vos ventes en ligne avec ADxAD. Commencez maintenant !