Logiciel de réseau publicitaire - Applications les plus populaires - Pays-Bas

Les réseaux publicitaires relient les annonceurs aux éditeurs Web et d'applications, consolidant l'inventaire publicitaire de ces plates-formes et l'alignant sur la demande des annonceurs afin de rationaliser le processus d'achat de publicité numérique. Cela offre aux annonceurs une source unique de placements publicitaires potentiels et offre aux éditeurs une option de monétisation pour leurs sites Web. Pour les annonceurs, les réseaux publicitaires affichent l'inventaire disponible à l'achat. Pour les éditeurs, ils conditionnent l'inventaire afin de maximiser son attrait et sa rentabilité pour les annonceurs. Agissant en tant qu'intermédiaires, les réseaux publicitaires connectent la gestion des campagnes des annonceurs au logiciel de gestion des publicités des éditeurs, garantissant ainsi que les deux systèmes sont intégrés au réseau publicitaire.