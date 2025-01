Logiciel de comptabilité - Applications les plus populaires - Russie

AccountsIQ

accountsiq.com

Le logiciel de comptabilité cloud primé de taille intermédiaire d'AccountsIQ est utilisé par 4 000 entreprises dans le monde et par des cabinets comptables tels que PwC, BDO et Grant Thornton. AccountsIQ simplifie la façon dont les fonctions financières capturent, traitent et rapportent les résultats des entreprises multisites. Conçu pour le cloud, AccountsIQ est idéal pour les entreprises dynamiques qui se développent localement ou internationalement, via des filiales, des acquisitions ou via un modèle de franchise, permettant un traitement à tout moment et en tout lieu, tout en permettant un contrôle central facile et un reporting consolidé des résultats. Son moteur de consolidation unique, ainsi que sa capacité à s'intégrer à d'autres applications, facilitent son évolution. Caractéristiques en un coup d'œil : - Structure GL puissante à 3 niveaux - Analyse multidimensionnelle (rapport jusqu'à 6 dimensions, par exemple département, secteur, projet, etc.) - Exploration jusqu'au niveau de la transaction - Gestionnaire de journaux riche en fonctionnalités, comptes clients et comptes fournisseurs - Consolidation complète des groupes et des entités - Ventes et achats consolidés complets des comptes clients et des comptes fournisseurs - Registre des immobilisations - Automatisation des comptes fournisseurs - Transactions intersociétés, recharges et comptabilité multidevises - Approbation du workflow numérique avec application mobile - Suite de 250 rapports avec paramètres modifiables - Gestion packs de rapports et tableaux de bord Conformité - Rendre la fiscalité numérique : y compris les déclarations de TVA de groupe - Profilage complet des utilisateurs et piste d'audit par utilisateur - Paiements sécurisés - Gestion des périodes Connectée numériquement - Flux de relevés et rapprochement automatique - API ouverte - Paiement par lots automatisé avec approbation - Excel Add- Connexions In & Power BI pour une analyse personnalisée