Propensity

propensity.com

Propensity est la seule plateforme de marketing basé sur les comptes (ABM) conçue pour les petites équipes de croissance B2B. Nous facilitons l'utilisation des données d'intention pour créer des listes de comptes et de contacts sur le marché, réchauffer ces contacts avec des campagnes ABM omnicanales et transmettre quotidiennement une liste de prospects hautement qualifiés aux ventes. Le résultat est un moteur ABM automatisé et toujours actif qui produit un flux de MQA et un engagement commercial 5X par rapport aux tactiques de croissance B2B traditionnelles. Pourquoi Propensity ? - Créez une audience en 5 minutes, lancement en <2 semaines - Création illimitée de listes de comptes avec données d'intention - Contacts entièrement enrichis pour chaque liste de comptes - Liste hebdomadaire des comptes et contacts préchauffés pour les ventes - Annonces graphiques programmatiques - Distribution d'e-mails marketing - Accès à notre bibliothèque de playbooks ABM - Générateur de contenu AI - Réunion hebdomadaire avec Propensity CSM - Intégrations incluant Hubspot et Salesforce - ROI en temps record — 30 à 180 jours selon votre playbook Caractéristiques de base de Propensity : Bibliothèque de playbooks - Playbooks prédéfinis allant de 30 d'une durée allant jusqu'à 90 jours Éditeur de playbook - Modifiez facilement chaque jeu dans le playbook sélectionné par les utilisateurs. Audience Builder - Utilise des données d'intention tierces sous licence au niveau du compte pour comprendre l'intérêt et le comportement des acheteurs ayant une propension à acheter des modèles intégrés dans les cercles d'achat - Création et gestion des contacts cibles en fonction de l'intention au niveau du compte Channel Manager - Orchestration et activation de campagnes multicanaux Tableau de bord ABM - Mesure et analyse du compte pour quantifier l'augmentation et les performances Intégrations avec la technologie marketing et la technologie de vente