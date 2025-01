Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel 3PL - Applications les plus populaires - Pérou

Les logiciels de logistique tiers (3PL) gèrent les fonctions externalisées de la chaîne d'approvisionnement telles que le transport et l'entreposage. Pour les entreprises ne disposant pas de leurs propres entrepôts ou flottes, les prestataires 3PL peuvent gérer ces services en leur nom. Ce logiciel permet aux fournisseurs 3PL de planifier, programmer et superviser les opérations de la chaîne d'approvisionnement pour leurs clients, qui ont également accès au système pour garantir une plus grande transparence. Alors que certaines solutions logicielles 3PL sont spécifiquement conçues pour l'externalisation, d'autres peuvent être utilisées à la fois par les fournisseurs 3PL et par les entreprises gérant leur propre chaîne d'approvisionnement en interne. Intégré à la suite plus large de gestion de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise, le logiciel 3PL fonctionne en conjonction avec les systèmes de gestion des transports et de gestion des entrepôts. De plus, avec l’essor du commerce électronique, les logiciels 3PL doivent de plus en plus s’intégrer aux plateformes de commerce électronique.