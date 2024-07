SwapMyFace est un outil d'IA qui permet aux utilisateurs de mettre facilement et rapidement leur visage sur n'importe quelle image. En quelques étapes simples, les utilisateurs peuvent créer des échanges de visages amusants, étranges et étonnants avec n'importe qui et n'importe où sans avoir besoin de compétences Photoshop. L'outil utilise la technologie d'IA pour effectuer automatiquement l'échange de visage, économisant ainsi du temps et des efforts aux utilisateurs. Les utilisateurs ont la possibilité de télécharger leur propre photo et celle où ils souhaitent placer leur visage. Une fois téléchargé, l'outil fusionne les deux images d'un simple clic sur un bouton. Les images générées sont accessibles via un lien automatiquement enregistré, offrant aux utilisateurs un accès facile à leurs créations. SwapMyFace propose 5 générations de visages gratuites que les utilisateurs peuvent essayer avant d'exiger un paiement. Cela permet aux utilisateurs de tester l'outil avant de s'engager. Il convient de noter que les images générées via l'outil seront stockées pendant 30 jours avant d'être supprimées. Bien que l'outil soit destiné aux personnes cherchant à s'amuser et à créer des échanges de visages divertissants, il peut également être utile aux artistes travaillant sur des projets créatifs. SwapMyFace offre aux artistes un moyen pratique et efficace d'expérimenter différents placements de visage et d'explorer des concepts uniques dans leur travail. Dans l'ensemble, SwapMyFace est un outil d'IA convivial qui offre une solution rapide et accessible pour échanger des visages dans des images, s'adressant à la fois aux utilisateurs occasionnels. les utilisateurs et les artistes cherchant à enrichir leurs projets avec des effets visuellement intéressants.

Site Web : swapmyface.app

