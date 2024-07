SvelteLaunch est un passe-partout Svelte 5 qui permet de lancer la création de nouvelles applications SaaS et IA. Principales caractéristiques: * Base de données et authentification : parfaitement intégré à Supabase, SvelteLaunch fournit des solutions de base de données robustes et une authentification sécurisée côté serveur prête à l'emploi. * Intégration des paiements : simplifiez le traitement de vos paiements avec Stripe, garantissant des transactions fluides et sécurisées pour vos utilisateurs. * E-mails transactionnels : tenez vos utilisateurs informés grâce à des notifications par e-mail automatisées et fiables optimisées par Mailgun. * Composants réutilisables : gagnez du temps et maintenez la cohérence grâce à une bibliothèque de composants prédéfinis et réutilisables adaptés à Svelte 5. * SEO automatisé : optimisez votre présence sur le Web sans effort grâce aux outils de référencement automatisés intégrés, garantissant ainsi à votre projet la visibilité qu'il mérite. * AI Ready : une API sécurisée à couverture 1:1 pour créer des applications d'IA avec l'API Open AI. * Style : créez de superbes sites Web avec Tailwind CSS et Skeleton UI. SvelteLaunch n'est pas seulement un passe-partout ; il s'agit d'une boîte à outils complète conçue pour vous aider à déployer rapidement des applications SaaS et IA de haute qualité. Avec une assistance à vie et un accès à une communauté Discord, vous n'êtes jamais seul dans votre parcours de développement. Dites adieu aux tracas liés à la mise en place d’une infrastructure complexe et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : créer des solutions innovantes et des expériences utilisateur agréables. Rejoignez la communauté SvelteLaunch aujourd'hui et transformez la façon dont vous créez une entreprise basée sur SaaS.

Site Web : sveltelaunch.io

