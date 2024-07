SUPERMACHINE est un outil de génération d'images basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs de générer rapidement et facilement des images pour un large éventail d'applications. Il exploite la puissance de la dernière technologie d’IA, permettant aux utilisateurs de créer des images uniques à partir de quelques mots ou phrases en quelques secondes. Les images peuvent être utilisées pour des articles de blog, des vignettes de vidéos YouTube, des idées NFT, des prototypages de mode ou d'architecture, et bien plus encore. L'outil donne également accès à deux bases de données publiques d'images d'IA, ainsi qu'à des invites à générer des idées. De plus, les utilisateurs peuvent télécharger des images depuis leur compte. L'utilisation de SUPERMACHINE est rapide, efficace et abordable, ne nécessitant aucun GPU ou matériel coûteux. Il est facile de commencer, entrez simplement une expression ou une phrase dans une case et cliquez sur Générer. En moins de 15 secondes, les utilisateurs peuvent avoir une image et s'inspirer des possibilités.

Site Web : supermachine.art

