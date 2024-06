Summarify est un outil basé sur l'IA qui offre des fonctionnalités de synthèse tout-en-un. Il permet aux utilisateurs de générer des résumés concis à partir de diverses sources, notamment des blogs, des PDF, des textes, des sites Web et des vidéos YouTube. L'outil vise à distiller rapidement un contenu long en résumés faciles à digérer. Les utilisateurs peuvent accéder à Summarify en se connectant avec un avatar. Les utilisateurs gratuits ont des limites et ne peuvent créer que 10 résumés maximum. L'outil propose des résumés instantanés et détaillés avec une gamme d'options de langue de sortie telles que le pidgin, le marathi, le telugu, le turc, le tamoul, le chinois yue et le vietnamien. Les utilisateurs peuvent également choisir des styles d'écriture spécifiques, notamment aucun, Naval Ravikant, Elon Musk, Balaji Srinivasan, Joe Rogan, Jordan Peterson, etc. Summarify met l'accent sur l'efficacité, permettant aux utilisateurs de coller du texte ou de télécharger des fichiers PDF pour le résumer. Il offre également la possibilité de saisir des URL Web ou des URL de blog pour générer des résumés. De plus, les utilisateurs peuvent fournir des URL vidéo ou audio YouTube pour extraire des résumés condensés. Le site Web comprend des liens vers les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de l'outil pour garantir la transparence et la conformité. Summarify est un produit de 1811 Labs et est présenté de manière simple et fonctionnelle, sans discours marketing excessif ni mots à la mode.

Site Web : summarify.me

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Summarify. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.