XR Books - Custom Story Creator est une plateforme basée sur l'IA qui se concentre sur la création de romans graphiques sur mesure. La plate-forme utilise les modèles GPT-4 et Stable Diffusion pour générer des récits visuels uniques basés sur des invites textuelles fournies par l'utilisateur, permettant aux utilisateurs de créer des bandes dessinées ou des dessins animés uniques sans avoir besoin de compétences techniques ou de conception. Avec XR Books, les utilisateurs peuvent s'immerger dans des dessins animés et des bandes dessinées créés par l'IA, ouvrant ainsi la voie au monde illimité des romans graphiques personnalisés. La plateforme propose diverses options pour personnaliser les romans graphiques générés, notamment l'ajout de nouveaux chapitres aux romans existants ou le remplacement ou la mise à jour de chapitres préexistants. XR Books propose des forfaits gratuits et payants, le forfait gratuit offrant un accès limité aux fonctionnalités générées par l'IA de la plate-forme et aux options de personnalisation avancées disponibles dans les forfaits payants. Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs romans graphiques générés sur leur compte ou les exporter dans différents formats, tels que PDF ou fichiers image, pour un partage et une impression faciles. La plateforme propose actuellement des anime, des bandes dessinées et des histoires pour enfants, l'option manga étant bientôt disponible. La plate-forme propose également une section Foire aux questions (FAQ) où les utilisateurs peuvent trouver des réponses aux demandes courantes ou contacter l'équipe d'assistance par e-mail pour obtenir une assistance supplémentaire. Dans l'ensemble, XR Books - Custom Story Creator est un outil efficace pour les passionnés de narration cherchant à créer des récits graphiques uniques à l'aide de l'IA.

Site Web : customstorycreator.com

