Stockpulse est un outil basé sur l'intelligence artificielle (IA) spécialisé dans l'analyse de l'actualité et des communautés financières. Il utilise des fonctionnalités telles que de grands modèles de langage pour fournir des informations provenant de diverses sources de médias financiers. La société propose une large gamme de services à divers secteurs, notamment la gestion quantitative d'actifs, les courtiers, les bourses et les régulateurs financiers, le capital-investissement et les family offices, la gestion de la réputation, les marchés de crypto-monnaie et la cyberintelligence. L'outil propose diverses solutions telles que des ensembles de données, des ensembles de données de formation LLM, des rapports automatisés par l'IA, des signaux alpha par l'IA, un analyseur industriel et la criminalité et la cyberintelligence. Stockpulse prend en charge la prise de décision quantitative basée sur les données pour un large éventail d'acteurs des marchés financiers en collectant, analysant et connectant des données alternatives provenant de sources en ligne mondiales à l'aide de méthodes d'IA et d'apprentissage automatique. Il se concentre également sur l'analyse des sentiments pour exploiter l'activité collective des utilisateurs sur les réseaux sociaux, en proposant des ensembles uniques d'outils d'IA et de Deep Learning pour accroître les avantages concurrentiels de ses utilisateurs.

Site Web : stockpulse.ai

