Sonnant est une plateforme intuitive de monétisation et de gestion de contenu utilisée par les diffuseurs, podcasteurs et stations de radio du monde entier. Nous créons de la valeur pour nos clients grâce à nos solutions d’IA révolutionnaires. Chaque jour, Sonnant maximise automatiquement les rendements publicitaires pour des milliers d'heures de contenu audio et vidéo. En parallèle, les tâches manuelles de faible valeur des employés sont remplacées par une automatisation transparente des flux de travail. Il en résulte des économies de temps et d’argent et une expérience numérique puissante. Notre plateforme centralisée offre des avantages là où votre équipe en a le plus besoin. L'automatisation permet aux équipes de production d'économiser du temps et de l'argent, les équipes commerciales et marketing débloquent la satisfaction des clients et des revenus supplémentaires pour les partenaires grâce à une portée et un rendement publicitaire améliorés, tandis que l'engagement du public est renforcé grâce à la personnalisation. Consultez notre blog pour découvrir des cas d'utilisation exploitables dans l'industrie : https://sonnant.com/blog/

Site Web : sonnant.com

