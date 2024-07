Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

SnapshotAI est un outil basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs de créer des images, des photos de profil et des avatars uniques générés par l'IA. Les utilisateurs fournissent quatre de leurs meilleurs selfies que l'outil utilise pour former un modèle d'IA personnalisé adapté à l'utilisateur. L'IA transforme ces images en une série de photos de profil ou d'avatars dans une variété de styles (56+ signalés). Ce service permet une grande diversité artistique, transformant les selfies et autres photos en œuvres d'art basées sur l'IA. Ces images sont particulièrement adaptées à l’amélioration de l’image de marque personnelle ou professionnelle sur les réseaux sociaux. SnapshotAI propose également différentes options de résolution pour les images générées, y compris des résolutions standard adaptées à une utilisation en ligne et des résolutions 4K de haute qualité idéales pour l'impression. De plus, les utilisateurs peuvent opter pour un package « rendu en studio » dans lequel une image de rendu en studio spéciale est incluse. SnapshotAI facilite également les cadeaux grâce à un système de bons numériques permettant aux utilisateurs d'offrir des ensembles d'images personnalisés à d'autres.

Site Web : snapshotai.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à SnapshotAI. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.