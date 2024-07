Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

idesPilot est un outil de présentation basé sur l'IA qui peut créer instantanément des présentations et des diaporamas professionnels. Saisissez simplement un sujet et l'IA de SlidesPilot génère des diapositives bien structurées en quelques secondes. Avec de nombreux superbes modèles parmi lesquels choisir, vous pouvez rapidement créer des présentations soignées pour le travail, l'école ou un usage personnel. SlidesPilot est compatible avec Google Slides et PowerPoint.

Site Web : slidespilot.com

